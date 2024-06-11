Уряд Ізраїлю погоджує каральні заходи проти агентств ООН - FT

Уряд Беньяміна Нетаньягу обговорює заходи проти агентств ООН, що працюють в Ізраїлі та на палестинських територіях, в тому числі можливе вислання персоналу. Про це розповіли п'ять осіб, знайомих з цим питанням, газеті Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Напруженість у відносинах між єврейською державою і міжнародною організацією досягла кризової точки після восьми місяців війни в Газі, де такі органи, як Управління ООН з координації гуманітарних питань, є невід'ємною частиною операцій з надання допомоги.

Ця жорстка позиція Ізраїлю була викликана рішенням Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша додати ізраїльських військових до списку країн і організацій, які не захищають дітей в умовах конфлікту, що ставить Армію оборони Ізраїлю в один ряд з терористичними організаціями "Боко Харам" і "ІДІЛ".

Гілад Ердан, посол Ізраїлю в ООН, назвав цей чорний список "ганебним", а офіційні особи пообіцяли розправу над органами ООН, які десятиліттями працювали в Ізраїлі, Єрусалимі та на окупованих палестинських територіях.

"Хоча остаточного рішення ще не прийнято, заходи, що обговорюються, включають "повільне" або повну відмову у продовженні віз для іноземних співробітників ООН, бойкот ізраїльським урядом ключових посадових осіб ООН, а також одностороннє припинення і висилку цілих місій ООН, таких як миротворчі сили UNTSO, засновані в 1948 році" , — повідомляє газета.

Минулого місяця Ердан назвав ООН "терористичною організацією", яка "співпрацює з ХАМАСОм" і "надає йому прикриття". ООН розкритикувала Ізраїль за те, що він робить недостатньо для захисту як власного гуманітарного персоналу організації в Газі, так і палестинського цивільного населення, а Гутерреш назвав Газу "кладовищем для дітей" та умови життя у Секторі Гази "жалюгідними".

Одна людина, знайома з цим питанням, сказала, що які б каральні заходи не вжив ізраїльський уряд, роль і функції, які виконують агентства ООН на місцях, не зникнуть, а просто перейдуть до самого Ізраїлю.