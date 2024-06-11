Правительство Израиля согласовывает карательные меры против агентств ООН - FT

Правительство Беньямина Нетаньяху обсуждает меры против агентств ООН, работающих в Израиле и на палестинских территориях, в том числе возможную высылку персонала. Об этом рассказали пять человек, знакомых с этим вопросом, газете Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Напряженность в отношениях между еврейским государством и международной организацией достигла кризисной точки после восьми месяцев войны в Газе, где такие органы как Управление ООН по координации гуманитарных вопросов являются неотъемлемой частью операций по оказанию помощи.

Эта жесткая позиция Израиля была вызвана решением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша добавить израильских военных в список стран и организаций, не защищающих детей в условиях конфликта, ставящего Армию обороны Израиля в один ряд с террористическими организациями "Боко Харам" и "ИГИЛ".

Гилад Эрдан, посол Израиля в ООН, назвал этот черный список "позорным", а официальные лица пообещали расправу над органами ООН, десятилетиями работавшими в Израиле, Иерусалиме и на оккупированных палестинских территориях.

"Хотя окончательного решения еще не принято, обсуждаемые меры включают "медленное" или полный отказ в продлении виз для иностранных сотрудников ООН, бойкот израильским правительством ключевых должностных лиц ООН, а также одностороннее прекращение и высылку целых миссий ООН, таких как миротворческие силы UNTSO, основанные в 1948 году" , — сообщает газета.

В прошлом месяце Эрдан назвал ООН "террористической организацией", которая "сотрудничает с ХАМАСом" и "предоставляет ему прикрытие". ООН раскритиковала Израиль за то, что делает недостаточно для защиты как собственного гуманитарного персонала организации в Газе, так и палестинского гражданского населения, а Гутерреш назвал Газу "кладбищем для детей" и условия жизни в Секторе Газа "жалкими".

Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что какие бы карательные меры ни приняло израильское правительство, роль и функции, выполняемые агентствами ООН на местах, не исчезнут, а просто перейдут к самому Израилю.