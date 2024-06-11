На Хмельниччині чоловік ударив ножем співробітника ТЦК

У населеному пункті Книжківці Хмельницького району чоловік 1984 року народження під час перевірки документів вдарив працівника Хмельницького РТЦК та СП ножем. Згідно з заявою пресслужби військкомату, напад стався під час заходів щодо оповіщення військовозобовʼязаних громадян області, повідомляє Дзеркало тижня.

Повідомляється, що удар прийшовся у ліве плече. Після нападу група оповіщення викликала поліцію, яка затримала чоловіка. У нього виявили «заборонену речовину» та шокер. Також на місце прибула карета «швидкої», яка доставила пораненого військовослужбовця до військового шпиталю. Загрози його життю немає.

Нападника затримали за вчинення злочину, передбаченого статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України). Слідчі дії тривають.