В Хмельницкой области мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК

В населенном пункте Книжковцы Хмельницкого района мужчина 1984 года рождения во время проверки документов ударил работника Хмельницкого РТЦК и СП ножом. Согласно заявлению пресс-службы военкомата, нападение произошло во время мер по оповещению военнообязанных граждан области, сообщает Зеркало недели.

Сообщается, что удар пришелся в левое плечо. После нападения группа оповещения вызвала полицию, задержавшая мужчину. У него обнаружили "запретное вещество" и шокер. Также на место прибыла карета скорой, которая доставила раненого военнослужащего в военный госпиталь. Угрозы его жизни нет.

Нападавшего задержали за совершение преступления, предусмотренного статьей об умышленном легком телесном повреждении (ст. 125 УК Украины). Следственные действия продолжаются.