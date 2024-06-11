Пісторіус: Німеччина передасть Україні сотню ракет для систем Patriot

Німеччина разом з іншими союзниками передасть Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема, 30 перехоплювачів уже передали. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Корреспондент.

Німецький урядовець нагадав, що недавно їздив до Одеси та побачив наслідки російських ударів по місту, а також оголосив про новий пакет військової допомоги.

"І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot - однієї сотні" , - підкреслив очільник міноборони ФРН.

Ракети для Patriot Німеччина передає в межах ініціативи, у якій беруть участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

"32 з цих перехоплювачів вже було передано за останні два дні, а решту 68 буде надано у найближчі тижні" , - додав Пісторіус.

За його словами, такі постачання допоможуть захистити українську інфраструктуру та життя мирних людей.