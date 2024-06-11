Писториус: Германия передаст Украине сотню ракет для систем Patriot

Германия вместе с другими союзниками передаст Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, 30 перехватчиков уже передали. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Корреспондент.

Немецкий чиновник напомнил, что недавно ездил в Одессу и увидел последствия российских ударов по городу, а также объявил о новом пакете военной помощи.

"И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня я получаю удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot - одной сотни" , - подчеркнул глава минобороны ФРГ.

Ракеты для Patriot Германия передает в рамках инициативы, в которой принимают участие Дания, Нидерланды и Норвегия.

"32 из этих перехватчиков уже были переданы за последние два дня, а остальные 68 будут предоставлены в ближайшие недели" , - добавил Писториус.

По его словам, подобные поставки помогут защитить украинскую инфраструктуру и жизнь мирных людей.