Дуда: Польща на саміті у Вашингтоні порушить питання членства України в НАТО

Польща на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні прагне порушити три питання, серед яких - початок переговорів із Києвом щодо членства в Альянсі.Про це під час спільної пресконференції в Ризі перед самітом B9 з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Як зазначив польський лідер, Варшава хоче порушити на саміті НАТО три теми.

“По-перше, це подальше зміцнення можливостей для відлякування й оборони НАТО. По-друге, це питання, пов’язані з реалізацією євроатлантичних амбіцій України. І по-третє, це питання перегляду підходу НАТО до Росії” ,- повідомив Дуда.

За його словами, відлякування означає реалізацію рішень з самітів НАТО у Мадриді і Вільнюсі. За його словами, потрібно підняти рівень витрат на оборону серед країн НАТО до понад 2% ВВП.

Дуда також підкреслив, що Варшава підтримує початок процесу інтеграції України до НАТО. Він зауважив, що в Альянсі підтримують прагнення України до членства в НАТО.

“Ми в Польщі рішуче підтримуємо питання якомога швидшого початку процесу інтеграції до НАТО” ,- наголосив польський лідер.

Він додав, що йдеться про офіційне надання Україні запрошення, аби розпочався ратифікаційний процес.

Дуда зауважив, що Україна не зможе стати членом Альянсу поки триває війна, але цей процес має розпочатися. І це буде сигналом для РФ, що голос України чують в НАТО, і жодні погрози Кремля не затримають процесу євроатлантичної інтеграції Києва.

Президент РП також зазначив: Варшава вважає акт Росія-НАТО недійсним, оскільки Москва вже багато разів його порушила. Відтак, країни НАТО повинні офіційно визнати його недіючим.

Дуда підкреслив, що хаб щодо надання Україні військової і гуманітарної допомоги в Ряшеві діє, Варшава разом із союзниками продовжує підтримувати його функціонування.

На думку польського лідера, має бути більше ініціатив на кшталт чеської з постачання Україні боєприпасів, зокрема, і щодо спільного виробництва боєприпасів.

Як повідомлялося, у Ризі сьогодні проходить саміт країн східного флангу НАТО, на якому лідери Бухарестської дев'ятки (В9), а також Швеції та Фінляндії обговорять координування позицій з питань безпеки та оборони.