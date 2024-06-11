Дуда: Польша на саммите в Вашингтоне поднимет вопрос членства Украины в НАТО

Польша на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне стремится затронуть три вопроса, среди которых - начало переговоров с Киевом по членству в Альянсе. Об этом во время совместной пресс-конференции в Риге перед саммитом B9 с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как отметил польский лидер, Варшава хочет поднять на саммите НАТО три темы.

"Во-первых, это дальнейшее укрепление возможностей для отпугивания и обороны НАТО. Во-вторых, это вопросы, связанные с реализацией евроатлантических амбиций Украины. И в-третьих, это вопрос пересмотра подхода НАТО к России" , – сообщил Дуда.

По его словам, отпугивание означает реализацию решений по саммитам НАТО в Мадриде и Вильнюсе. По его словам, нужно поднять уровень расходов на оборону среди стран НАТО до более чем 2% ВВП.

Дуда также подчеркнул, что Варшава поддерживает начало процесса интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что в Альянсе поддерживают стремление Украины к членству в НАТО.

"Мы в Польше решительно поддерживаем вопрос как можно скорейшего начала процесса интеграции в НАТО" , - подчеркнул польский лидер.

Он добавил, что речь идет об официальном предоставлении Украине приглашения, чтобы начался ратификационный процесс.

Дуда отметил, что Украина не сможет стать членом Альянса, пока продолжается война, но этот процесс должен начаться. И это будет сигналом для РФ, что голос Украины слышат в НАТО, и никакие угрозы Кремля не задержат процесс евроатлантической интеграции Киева.

Президент РП также отметил, что Варшава считает акт Россия-НАТО недействительным, поскольку Москва уже много раз его нарушила. Следовательно, страны НАТО должны официально признать его недействующим.

Дуда подчеркнул, что хаб о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи в Ряшеве действует, Варшава вместе с союзниками продолжает поддерживать его функционирование.

По мнению польского лидера, должно быть больше инициатив вроде чешской по поставке Украине боеприпасов, в частности, и по совместному производству боеприпасов.

Как сообщалось, в Риге сегодня проходит саммит стран восточного фланга НАТО, на котором лидеры Бухарестской девятки (В9), а также Швеции и Финляндии обсудят координацию позиций по вопросам безопасности и обороны.