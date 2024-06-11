На Прикарпатті розпочали будівництво котелень через значні пошкодження Бурштинської ТЕС

На Прикарпатті через значні руйнування, спричинені обстрілами російськими військами, робота Бурштинської ТЕС у зимовий період опинилась під загрозою. Громада починає будувати котельні.﻿ Про це під час наради в Івано-Франківській ОДА заявив Бурштинський міський голова Василь Андрієшин, повідомляє Укрінформ.

«Бурштинська ТЕС наразі перебуває у зруйнованому стані і фахівці говорять, що вона не буде відновлена в зимовий період, тому що у будівлі споруди дах настільки пошкоджений, що це не можливо буде зробити. Енергетичне обладнання, мабуть, ще ситуація дозволить відремонтувати і воно буде працювати, але в зимовий період найбільш ймовірно це все не запрацює. Тому ми готуємось до будівництва котелень для того, щоб забезпечити місто та соціальну інфраструктуру альтернативним опаленням…» , - зазначив Андрієшин.

За його словами, йдеться про будівництво модульних котелень, або когенераційних установок. Їх мають намір придбати через міжнародні фонди. Техніко-економічне обґрунтування вже погодили у профільних міністерствах. Наразі до них вносять необхідні правки.

«Я майже на 99% упевнений, що обладнання в нас буде і ми зможемо забезпечити населення теплом» , - наголосив Андрієшин.

Він додав, що проблемним залишається питання коштів на остаточний проєкт для встановлення цього обладнання та підведення газу середнього тиску. Загальний кошторис необхідних робіт - це 15 млн грн. Громада може скерувати не більше 2-3 млн грн.

«Є гостра потреба коштів… Бурштинська ТЕС щороку переказує до обласного бюджету близько 150 млн грн. Думаю, тими 10%, а це 15 млн грн, область поділиться з нами і надасть нам можливість вирішити ці проблеми» , - додав Андрієшин.

Він переконаний, якщо вдасться знайти ці кошти, в громаді зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.

Як повідомляло агентство, у населених пунктах Бурштинської громади Івано-Франківської області через ракетну атаку РФ тимчасово припинили постачання тепла та гарячої води.