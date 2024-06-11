На Прикарпатье начали строительство котельных из-за значительных повреждений Бурштынской ТЭС

В Прикарпатье из-за значительных разрушений, вызванных обстрелами российскими войсками, работа Бурштынской ТЭС в зимний период оказалась под угрозой. Общество начинает строить котельные. Об этом во время совещания в Ивано-Франковской ОГА заявил Бурштинский городской голова Василий Андриешин, сообщает Укринформ.

«Янтарская ТЭС сейчас находится в разрушенном состоянии и специалисты говорят, что она не будет восстановлена в зимний период, потому что в здании сооружения крыша настолько повреждена, что это невозможно будет сделать. Энергетическое оборудование, пожалуй, еще ситуация позволит отремонтировать и оно будет работать, но в зимний период наиболее вероятно это не заработает. Поэтому мы готовимся к строительству котельных для того, чтобы обеспечить город и социальную инфраструктуру альтернативным отоплением…» , - отметил Андреешин.

По его словам, речь идет о строительстве модульных котельных или когенерационных установок. Их намерены приобрести через международные фонды. Технико-экономическое обоснование уже согласовано в профильных министерствах. Сейчас в них вносятся необходимые правки.

"Я почти на 99% уверен, что оборудование у нас будет и мы сможем обеспечить население теплом" , - подчеркнул Андриешин.

Он добавил, что проблемным остается вопрос средств на окончательный проект для установки этого оборудования и подвода газа среднего давления. Общая смета необходимых работ – это 15 млн грн. Общество может направить не более 2-3 млн. грн.

«Есть острая потребность средств… Бурштынская ТЭС ежегодно переводит в областной бюджет около 150 млн. грн. Думаю, теми 10%, а это 15 млн грн, область поделится с нами и предоставит нам возможность решить эти проблемы» , - добавил Андреешин.

Он убежден, что если удастся найти эти средства, в общине смогут вовремя начать отопительный сезон.

Как сообщало агентство, в населенных пунктах Бурштынского общества Ивано-Франковской области из-за ракетной атаки РФ временно прекратили поставки тепла и горячей воды.