Зеленський: Очікуємо на позитивний результат щодо ще 2-3 систем Patriot

Україна очікує найближчим часом на прийняття рішень від союзників щодо передачі Силам оборони додаткових систем протиповітряної оборони Patriot – йдеться про два-три комплекси. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє Ліга.net.

В українського глави запитали, чи можна зараз очікувати на нові рішення від партнерів щодо передавання Україні додаткових систем ППО.

У відповідь він зазначив, що українська сторона працює зі США та "деякими іншими європейськими партнерами" щодо цього.

Зеленський зауважив, що поки не хоче розголошувати, з якими саме союзниками з Європи ведуться перемовини.

Однак, за його словами, наразі Україна чекає на підтвердження рішень держав щодо додаткових комплексів.