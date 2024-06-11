Зеленский: Ожидаем положительный результат относительно еще 2-3 систем Patriot

Украина ожидает в ближайшее время принятия решений от союзников относительно передачи Силам обороны дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot – речь идет о двух-трех комплексах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, сообщает Лига.net.

У украинского главы спросили, можно ли сейчас ожидать новых решений от партнеров по передаче Украине дополнительных систем ПВО.

В ответ он отметил, что украинская сторона работает с США и "некоторыми другими европейскими партнерами" по этому поводу.

Зеленский сказал, что пока не хочет разглашать, с какими именно союзниками из Европы ведутся переговоры.

Однако, по его словам, сейчас Украина ожидает подтверждения решений стран относительно дополнительных комплексов.