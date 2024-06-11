Наявні підрозділи БпЛА не будуть переведені до Сил безпілотних систем

Підрозділи безпілотних систем, які виконують бойові завдання на фронті, не будуть перепідпорядковані під Сили безпілотних систем. Про це сказав командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, повідомляє Ліга.net.

"Ми в жодному разі не будемо забирати до себе та перетягувати підрозділи з бригад, які сьогодні знаходяться на фронті. Це деструктив" , – сказав він.

За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем насамперед створені для тісної взаємодії з наявними вже підрозділами БпЛА, а також підсилення та підтримки їх складової.