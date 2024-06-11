Имеющиеся подразделения БПЛА не будут переведены в Силы беспилотных систем
Подразделения беспилотных систем, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте, не будут переподчинены под Силы беспилотных систем. Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, сообщает Лига.net.
"Мы ни в коем случае не будем забирать к себе и перетягивать подразделения из бригад, которые сегодня находятся на фронте. Это деструктив", – сказал он.
По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем прежде всего созданы для тесного взаимодействия с уже имеющимися подразделениями беспилотных систем, а также усиления и поддержки их составляющей.