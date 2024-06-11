Ситуація з розподілом обмежень електрики між регіонами покращується - Yasno

Ситуація з рівномірним розподілом обмежень електроенергії по регіонах покращується, оскільки 10 червня у Києві світла в середньому не було трохи більше 3 годин, тоді як тиждень тому у понеділок – майже 8 годин.

Про це написав у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він нагадав, що у середу, 12 червня, графіки відключень працюватимуть з 15:00 до 23:00.