Ситуация с распределением ограничений электричества между регионами улучшается - Yasno

Ситуация с равномерным распределением ограничений электроэнергии по регионам улучшается, поскольку 10 июня в Киеве света в среднем не было чуть более 3 часов, тогда как неделю назад в понедельник - почти 8 часов.﻿

Об этом написал в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил, что в среду, 12 июня, графики отключений будут работать с 15:00 до 23:00.