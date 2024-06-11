Ситуация с распределением ограничений электричества между регионами улучшается - Yasno
Ситуация с равномерным распределением ограничений электроэнергии по регионам улучшается, поскольку 10 июня в Киеве света в среднем не было чуть более 3 часов, тогда как неделю назад в понедельник - почти 8 часов.
Об этом написал в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.
Он напомнил, что в среду, 12 июня, графики отключений будут работать с 15:00 до 23:00.
"До 15:00 и после 23:00 свет должен быть", - добавил он.