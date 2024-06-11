В ОП анонсували підписання безпекових угод з США та Японією

Україна підпише двосторонні безпекові угоди з Японією та США. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі національного телемарафону, повідомляє Корреспондент.

За його словами, Україна підпише угоди на одній й майбутніх зустрічей. Однак не уточнив буде то саміт НАТО, чи зустріч "Групи семи".

"На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія" , - зазначив Никифоров.

Він додав, що не має права розголошувати конкретні деталі, але зауважив, що це станеться зовсім скоро.