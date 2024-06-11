В ОП анонсировали подписание соглашений о безопасности с США и Японией

Украина подпишет двусторонние соглашения о безопасности с Японией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона, сообщает Корреспондент.

По его словам, Украина подпишет соглашения на одной и будущих встречах. Однако не уточнил будет саммит НАТО или встреча "Группы семи".

"На этих встречах ожидаем подписание двусторонних соглашений по безопасности с такими нашими мощными союзниками как США и Япония" , - отметил Никифоров.

Он добавил, что не имеет права разглашать конкретные детали, но заметил, что это произойдет совсем скоро.