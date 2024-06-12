Норвегія виділить 240 млн євро на посилення протиповітряної оборони України

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило про виділення 240 млн євро для України на заходи з протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

"Норвегія виділить 240 млн євро на заходи з протиповітряної оборони для України. Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами профінансує повторну закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot могли бути швидко передані Україні. Норвегія виділить 125 млн євро на цю співпрацю" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.