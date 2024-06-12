Норвегия выделит 240 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о выделении 240 млн евро для Украины на мероприятия по противовоздушной обороне, сообщает Украинская правда.

"Норвегия выделит 240 млн евро на мероприятия по противовоздушной обороне для Украины. Сегодня Германия подтвердила, что вместе с Норвегией, Данией и Нидерландами профинансирует повторную закупку системы Patriot, чтобы 100 ракет Patriot могли быть быстро переданы Украине. Норвегия выделит 125 млн евро на это сотрудничество" , – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 31 мая в Стокгольме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Норвегия - 15-я страна, с которой заключено двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Вильнюсской декларации G7.