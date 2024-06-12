Уночі росіяни атакували Україну ракетами

Вночі, 12 червня по всій території України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомляли про запуск російськими військами ракет, у Києві працювала ППО. Наразі в частині областей повітряну тривогу скасували, повідомляє Українська правда.

Перед цим Повітряні сили попередили про запуск росіянами "Шахедів" у бік України.

Пізніше Повітряні сили повідомили про ракети на Сумщині, курс - західний.

03.27. Ракета із Сумщини - на Полтавщину, у напрямку Миргорода.

03.30. Друга група ракет на Сумщині, курс - південно-західний.

03.35. Ракети з Полтавщини - на Черкащину.

03.47. Ракети на Кіровоградщині, рухаються по руслу Дніпра на південь.

03.48 Ракети на Черкащині, курсом на захід.

03.54. Ракети з Черкащини курсом на Київщину.

03.58. Ракети на Київ.

04.00. Група ракет на заході Черкащини, курсом на Вінниччину.

04.03. Ракети зі сходу на Київ.

04.15. Активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

О 04:46 оголосили відбій тривоги.

О 06:15 оголосили тривогу через зліт МіГ-31К – носія ракет "Кинджал". О 06:48 пролунав відбій.