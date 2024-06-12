NYT: Байден схвалив відправку в Україну другої системи Patriot
Президент США Джо Байден прийняв рішення після низки зустрічей і дебатів про відправку в Україну вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot, повідомляє Українська правда.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців американської адміністрації та військових.
"Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США".
Видання з посиланням на офіційні особи зазначає, що друга система Patriot прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів.
За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.
"Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме", - зазначає видання.