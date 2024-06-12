Польща підіймала авіацію через російські обстріли України

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові підняли у небо літаки через удар російських військ по Україні ракетами та "Шахедами", повідомляє Українська правда.

"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі" , – йдеться в повідомленні.

Військові повідомили, що спостерігають за тим, як росіяни завдають ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об’єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України.

Польські військові нагадали, що остання така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.