Курс валют НБУ на 12 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 12 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 червня зріс на 9 коп. до 40.5178 за 1 долар.

Курс євро знизився на 1 коп. до 43.4594 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 51.6116 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 45.1855 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.0098 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.517 800 EUR Євро 43.459 400 GBP Фунт стерлінгів 51.611 600 CHF Швейцарський франк 45.185 500 PLN Польський злотий 10.009 800

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.