Курс валют НБУ на 12 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 12 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 червня зріс на 9 коп. до 40.5178 за 1 долар.
Курс євро знизився на 1 коп. до 43.4594 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 51.6116 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 45.1855 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.0098 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.517 800
|EUR
|Євро
|43.459 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.611 600
|CHF
|Швейцарський франк
|45.185 500
|PLN
|Польський злотий
|10.009 800
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.