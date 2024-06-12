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Курс валют НБУ на 12 червня

Курс валют НБУ на 12 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 12 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 червня зріс на 9 коп. до 40.5178 за 1 долар.

Курс євро знизився на 1 коп. до 43.4594 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 21 коп. до 51.6116 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 45.1855 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.0098 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.517 800 +0.0932
EUR Євро 43.459 400 --0.0132
GBP Фунт стерлінгів 51.611 600 +0.2077
CHF Швейцарський франк 45.185 500 +0.0688
PLN Польський злотий 10.009 800 --0.0393

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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