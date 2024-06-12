Курс валют НБУ на 12 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 12 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 июня, вырос на 9 коп до 40.5178 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 1 коп до 43.4594 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 51.6116 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 45.1855 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.0098 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.517 800 EUR Евро 43.459 400 GBP Фунт стерлингов 51.611 600 CHF Швейцарский франк 45.185 500 PLN Польский злотый 10.009 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.