Close button

Курс валют НБУ на 12 июня

Курс валют НБУ на 12 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 12 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 июня, вырос на 9 коп до 40.5178 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 1 коп до 43.4594 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 51.6116 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 45.1855 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.0098 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.517800 +0.0932
EUR Евро 43.459400 --0.0132
GBP Фунт стерлингов 51.611600 +0.2077
CHF Швейцарский франк 45.185500 +0.0688
PLN Польский злотый 10.009800 --0.0393

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics