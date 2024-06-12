Курс валют НБУ на 12 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 12 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 июня, вырос на 9 коп до 40.5178 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 1 коп до 43.4594 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 51.6116 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 45.1855 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.0098 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.517800
|EUR
|Евро
|43.459400
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.611600
|CHF
|Швейцарский франк
|45.185500
|PLN
|Польский злотый
|10.009800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.