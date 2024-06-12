ЗСУ знищили понад 900 окупантів, 9 танків та 46 артсистем

За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 980 військових вбитими та пораненими, 9 танків та 46 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали: