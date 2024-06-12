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ЗСУ знищили понад 900 окупантів, 9 танків та 46 артсистем

ЗСУ знищили понад 900 окупантів, 9 танків та 46 артсистем
Фото: Facebook

За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 980 військових вбитими та пораненими, 9 танків та 46 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 521 830 (+980) осіб,
  • танків ‒ 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем – 13736 (+46) од,
  • РСЗВ – 1099 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 844 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 2280 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2290 (+2).

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