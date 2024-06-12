ВСУ уничтожили более 900 оккупантов, 9 танков и 46 артсистем

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на поле боя 980 военных убитыми и ранеными, 9 танков и 46 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили: