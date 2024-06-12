Нічна атака РФ: у Києві ППО збила всі повітряні цілі

У ніч на 12 червня російські війська завдали комбінованого повітряного удару по Києву. Протиповітряна оборона збила всі повітряні цілі. За попередніми даними, минулося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомили﻿ у Київській міській військовій адміністрації.

"Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями.

Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику" , – повідомили в КМВА.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.