Ночная атака РФ: в Киеве ПВО сбила все воздушные цели

В ночь на 12 июня российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Киеву. Противовоздушная оборона сбила все воздушные цели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Удар был комбинированный, с применением разного типа вооружения. Так противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами.

Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БпЛА. В ходе отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику" , – сообщили в КМВА.

Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

Данные оперативного строительства обновляются и уточняются.