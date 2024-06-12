ППО збила 5 ракет та 24 "Шахеда" – Повітряні сили
У ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Війська РФ застосували ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 5 ракет та 24 "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усього росіяни застосували 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);
- 1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);
- 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.