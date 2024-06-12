ППО збила 5 ракет та 24 "Шахеда" – Повітряні сили

У ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Війська РФ застосували ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 5 ракет та 24 "Шахеди".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього росіяни застосували 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ);

24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.