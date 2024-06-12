ПВО сбила 5 ракет и 24 "Шахеда" – Воздушные силы

В ночь на 12 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине. Войска РФ применили ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила 5 ракет и 24 "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили 30 средств воздушного приступа:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.