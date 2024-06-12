Кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшилася до 78 – джерела

Кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії, знизилася з 93 до 78. Про це на умовах анонімності розповіли кілька дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки мирного саміту в Швейцарії, але не вповноважених давати офіційні коментарі ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

Співбесідники не називали країни, які передумали брати участь, утім, один із дипломатів не виключив, що їхній список може поповнитися.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб" , – сказав посадовець.

Інший же дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, навпаки висловив оптимізм, зауважуючи, що "ще є трохи часу".

10 червня президентка Швейцарії Віола Амгерд повідомила про реєстрацію 90 країн і організацій для участі у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Загалом було розіслано близько 160 запрошень.

2 червня Володимир Зеленський повідомив про підтвердження участі 106 країн щодо їхньої участі в Глобальному саміті миру в Швейцарії, однак наголосив, що Росія активно протидіє організації заходу, а деякі країни допомагають їй, за словами президента України, зірвати саміт.

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