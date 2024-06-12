Количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшилось до 78 – источники

Число стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось с 93 до 78. Об этом на условиях анонимности рассказали несколько дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мирного саммита в Швейцарии, но не уполномоченных давать официальные комментарии СМИ, сообщает Радио Свобода.

Собеседники не называли страны, которые передумали участвовать, однако один из дипломатов не исключил, что их список может пополниться.

"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек" , - сказал чиновник.

Другой же дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, напротив выразил оптимизм, отмечая, что "еще есть немного времени".

10 июня президент Швейцарии Виола Амгерд сообщила о регистрации 90 стран и организаций для участия в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. В общей сложности было разослано около 160 приглашений.

2 июня Владимир Зеленский сообщил о подтверждении участия 106 стран по поводу их участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако подчеркнул, что Россия активно противодействует организации мероприятия, а некоторые страны помогают ей, по словам президента Украины, сорвать саммит.

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