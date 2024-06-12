У світі Байдену довіряють більше, ніж Трампу – опитування

Рейтинг нинішнього президента США серед мешканців Землі набагато вищий у порівнянні з Дональдом Трампом, якому довіряють лише 28% учасників соцопитування, повідомляє Голос Америки.

Нові дані опитування, проведеного дослідницьким центром Pew Research Center, показують, що нинішній президент США Джо Байден отримав більш позитивні оцінки в усьому світі порівняно з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Проведене з 5 січня по 21 травня опитування, в якому брали участь 40 566 осіб з 34 країн світу, не включаючи Сполучені Штати, показало, що медіанне значення довіри до Байдена в міжнародних відносинах становить 43% порівняно з 28% для Трампа.

Хоча жителі 24 країн більше довіряють Байдену, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині і Тунісі, тоді як в восьми країнах, що залишилися, в оцінках Байдена і Трампа немає значної різниці. Обидва лідери отримали одні зі своїх найвищих оцінок довіри на Філіппінах: у Байдена – 77%, у Трампа – 68%.

Проте рейтинги Байдена погіршилися порівняно з минулим. У чотирнадцяти із 21 країни Байден отримав нижчі оцінки цього року порівняно з 2023 роком.

Падіння рейтингу Байдена частково пов'язане з війною Ізраїлю та ХАМАС у Газі. У 34 країнах медіанний рівень несхвалення дій Байдена щодо війни становив 57%. За даними Pew, опитування було проведено до того, як Байден оголосив свою пропозицію щодо припинення війни.

Дані також показують, що чоловіки з більшою ймовірністю, ніж жінки, довіряють Трампу у кількох опитаних країнах. Низхідна тенденція для обох політичних діячів, мабуть, відповідає зниженню довіри до США як до зразка демократії.

У всіх опитаних країнах близько чотирьох із десяти респондентів вважають, що хоча США колись були прикладом демократії у світовому масштабі, тепер це вже не так, йдеться у звіті.