В мире Байдену доверяют больше, чем Трампу – опрос

Рейтинг нынешнего президента США среди жителей Земли гораздо выше в сравнении с Дональдом Трампом, которому доверяют только 28% участников соцопроса, сообщает Голос Америки.

Новые данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center, показывают, что нынешний президент США Джо Байден получил более позитивные оценки по всему миру в сравнении с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Проведённый с 5 января по 21 мая опрос, в котором участвовали 40 566 человек из 34 стран мира — не включая Соединённые Штаты — показал, что медианное значение доверия к Байдену в вопросах международных отношений составляет 43% по сравнению с 28% для Трампа.

Хотя жители 24 стран больше доверяют Байдену, чем Трампу, бывший президент США лидирует в Венгрии и Тунисе, в то время как в оставшихся восьми странах в оценках Байдена и Трампа нет значительной разницы. Оба лидера получили одни из своих самых высоких оценок доверия на Филиппинах: у Байдена - 77%, у Трампа - 68%.

Однако рейтинги Байдена ухудшились по сравнению с прошлым годом. В четырнадцати из 21 страны Байден получил более низкие оценки в этом году по сравнению с 2023 годом.

Падение рейтинга Байдена частично связано с войной Израиля и ХАМАС в Газе. В 34 странах медианный уровень неодобрения действий Байдена в отношении войны составил 57%. По данным Pew, опрос был проведён до того, как Байден объявил своё предложение по прекращению войны.

Данные также показывают, что мужчины с большей вероятностью, чем женщины, доверяют Трампу в нескольких опрошенных странах. Нисходящая тенденция для обоих политических деятелей, по-видимому, соответствует снижению доверия к США как к образцу демократии.

Во всех опрошенных странах около четырёх из десяти респондентов считают, что, хотя США когда-то были примером демократии в мировом масштабе, теперь это уже не так, говорится в отчёте.