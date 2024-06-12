Міністр закордонних справ Туреччини зустрівся з Путіним

У ході зустрічі міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана з президентом РФ Володимиром Путіним йшлося про готовність Туреччини бути посередником для розв'язання російсько-української війни. На початок липня було анонсовано зустріч президентів Туреччини та РФ, повідомляє Укрінформ.

"Наш міністр Хакан Фідан був прийнятий президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлівському палаці" , - йдеться у повідомленні МЗС Туреччини без уточнення подробиць.

Телеканал TRT Haber із посиланням на дипломатичні джерела, повідомив, що в ході зустрічі турецький міністр наголосив на готовності Туреччини бути посередником для врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Також в ході спілкування було анонсовано зустріч президентів Туреччини та Росії в Астані 3-4 липня.