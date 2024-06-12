Министр иностранных дел Турции встретился с Путиным

В ходе встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с президентом РФ Владимиром Путиным говорилось о готовности Турции быть посредником для развязывания российско-украинской войны. К началу июля была анонсирована встреча президентов Турции и РФ, сообщает Укринформ.

"Наш министр Хакан Фидан был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Кремлевском дворце" , - говорится в сообщении МИД Турции без уточнения подробностей.

Телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что в ходе встречи турецкий министр отметил готовность Турции быть посредником для урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Также в ходе общения была анонсирована встреча президентов Турции и России в Астане 3-4 июля.