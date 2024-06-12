В окупованому Криму заявили про ракетну атаку

У окупованому Криму й Севастополі вночі і вдосвіта 12 червня було чути гучні звуки вибухів, Керченський міст перекривали, повідомляє Радіо Свобода.

Про це повідомили російські й кримські телеграм-канали.

Як пише канал «Кримський вітер», у Севастополі вибухи пролунали о 2:47, у Євпаторії, Саках і Красноперекопську – о 02:50 і тривали протягом 8-10 хвилин. Також повідомляли про один-два вибухи в Армянську близько 4:00.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто атакували ракетами. За його словами, в екстрені служби надійшли повідомлення про падіння осколків у районі вулиці Комбрига Потапова і в районі Юхариної балки. Як пише Развожаєв, пошкоджень і постраждалих немає. Перевірити ці заяви за допомогою незалежних джерел поки що неможливо.

Міноборони РФ не коментувало ці повідомлення. Українська влада і військові також ситуацію не коментували.

Раніше повідомлялося, що вночі 10 червня Сили оборони України завдали ударів по російському дивізіону зенітно-ракетного комплексу С-400 у районі Джанкоя і двох С-300 біля Чорноморського і Євпаторії. У Генштабі ЗСУ назвали удари успішними.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».