В оккупированном Крыму заявили о ракетной атаке

В оккупированном Крыму и Севастополе ночью и на рассвете 12 июня были слышны громкие звуки взрывов, Керченский мост перекрывали, сообщает Радио Свобода.

Об этом сообщили российские и крымские телеграмм-каналы.

Как пишет канал «Крымский ветер», в Севастополе взрывы прогремели в 2:47, в Евпатории, Саках и Красноперекопске – в 02:50 и продолжались в течение 8-10 минут. Также сообщали об одном-двух взрывах в Армянске около 4:00.

Подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город атаковали ракетами. По его словам, в экстренные службы поступили сообщения о падении осколков в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхарины балки. Как пишет Развожаев, повреждений и пострадавших нет. Проверить эти заявления с помощью независимых источников пока невозможно.

Минобороны РФ не комментировало эти сообщения. Украинские власти и военные также ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что ночью 10 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российскому дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-400 в районе Джанкоя и двух С-300 возле Черноморского и Евпатории. В Генштабе ВСУ назвали удары успешными.

Начиная с августа 2022 года в Крыму почти каждый день слышны звуки взрывов . В интервью Радио Свобода в августе прошлого года глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности украинских сил достичь любой точки оккупированного Крыма для поражения противника. По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но «без военных, боевых действий это невозможно».