Орбан: Угорщина не буде блокувати рішення НАТО щодо України

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан повідомив, що не зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень у Альянсі щодо України. Про це Орбан сказав на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті в середу, повідомляє Європейська правда.

Орбан сказав, що на зустрічі вони переглянули відносини між Угорщиною і НАТО.

За словами угорського прем’єра, "усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО". Але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди "дозволяли" висловлювати свою відмінну думку.

"Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає" , – сказав Орбан.

Він додав, що така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, які на виборах до Європарламенту "дали уряд мандат не брати участі у війні".

Генсек НАТО, зі свого боку, сказав, що він та Орбан "схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України", яку Альянс планує надавати у майбутньому. Орбан сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг "прийняв цю позицію".