Орбан: Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что не встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине. Об этом Орбан сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште в среду, сообщает Европейская правда.

Орбан сказал, что на встрече они пересмотрели отношения между Венгрией и НАТО.

По словам венгерского премьера, "всем известно, что позиция Венгрии по отношению к российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО". Но он поблагодарил генсека НАТО, что Будапешту всегда "позволяли" выражать свое отличное мнение.

"Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать какие-либо решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече… это на том, что любые операции за пределами (НАТО) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которые она требует" , – сказал Орбан.

Он добавил, что такая договоренность отвечает запросу венгерского общества, которые на выборах в Европарламент "дали правительству мандат не участвовать в войне".

Генсек НАТО со своей стороны сказал, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".