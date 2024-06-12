Ліван запустив по Ізраїлю 160 ракет - ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що близько 90 ракет зі 160-ти, випущених Ліваном у середу, перетнули кордон північної частини Ізраїлю, повідомляє Укрінформ.

Кілька ракет були перехоплені засобами протиповітряної оборони, тоді як інші впали. Унаслідок ракетного обстрілу виникло кілька пожеж, зазначили військові.

Водночас повідомлень про постраждалих або значні руйнування наразі не надходило.

Спочатку ізраїльські військові заявили про щонайменше 100 ракет, випущених по Ізраїлю, однак, ймовірно, деякі з них впали на території Лівану.

Пізніше цього ж дня ізраїльські військові повідомили про ще щонайменше 70 ракет, які Ліван випустив по району гори Мерон на півночі Ізраїлю.

Вони додали, що повідомлень про постраждалих внаслідок другого за день ракетного обстрілу немає.

Загалом вранці у середу з Лівану на північ Ізраїлю було запущено близько 160 ракет.