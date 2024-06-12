Ливан запустил по Израилю 160 ракет – ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что около 90 ракет из 160-ти, выпущенных Ливаном в среду, пересекли границу северной части Израиля, сообщает Укринформ.

Несколько ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны, в то время как другие упали. В результате ракетных обстрелов произошло несколько пожаров, отметили военные.

В то же время сообщений о пострадавших или значительных разрушениях пока не поступало.

Первоначально израильские военные заявили о по меньшей мере 100 ракетах, выпущенных по Израилю, однако, вероятно, некоторые из них упали на территории Ливана.

Позже в этот же день израильские военные сообщили о еще не менее 70 ракетах, которые Ливан выпустил по району горы Мерон на севере Израиля.

Они добавили, что сообщений о пострадавших в результате второго за день ракетного обстрела нет.

В общей сложности утром в среду из Ливана на север Израиля было запущено около 160 ракет.