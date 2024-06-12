"Клубу білого бізнесу": комітет підтримав законопроєкт у другому читанні

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання у парламенті законопроєкт про створення "клубу білого бізнесу". Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"Законопроєкт значно доопрацьований разом з бізнес-асоціаціями та експертами. Всі зауваження та рекомендації мали бути враховані. Плюс покращили норму про амортизацію обладнання для бізнесу" , - написав він.

За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, законопроєктом пропонується:

запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, резиденти Дія.Сіty, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

Платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги: