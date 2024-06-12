"Клуба белого бизнеса": комитет поддержал законопроект во втором чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению в парламенте законопроект о создании "клуба белого бизнеса". Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Законопроект значительно доработан вместе с бизнес-ассоциациями и экспертами. Все замечания и рекомендации должны были быть учтены. Плюс улучшили норму об амортизации оборудования для бизнеса" , - написал он. ﻿

По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, законопроектом предлагается:

введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дія.Сіту, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.д.);

Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества: