ДПСУ: На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника

Чоловіка без ознак життя виявив 12 червня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово", повідомляє Українська правда.

﻿Про це повiдомила Державна прикордонна служба України

Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.

До місця подій викликали співробітників ДСНС та Національної поліції.

Особу загиблого наразі встановлюють.

У ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 35-й потопельник, якого виявили у Тисі на кордоні з суміжними країнами.