ГПСУ: На границе с Венгрией из Тисы достали тело утопленника

Мужчину без признаков жизни обнаружил 12 июня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Тело неизвестного находилось в реке Тиса. Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег.

К месту событий вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции.

Личность погибшего сейчас устанавливают.

В ГПСУ отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда это уже 35-й утопленник, которого обнаружили в Тисе на границе с сопредельными странами.