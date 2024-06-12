"Укренерго" оновило графік відключень світла на сьогодні

Сьогодні, 12 червня, стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше - з 17:00 і до 23:00" , - пише ДТЕК.

Ситуація зі світлом

Протягом останніх місяців ворог неодноразово вдавався до масованих ракетних ударів по території України. Через обстріли енергетичної інфраструктури, бізнесу та побутовим споживачам повернули графіки відключень.

Як розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, наразі в Україні працюють над справедливими відключеннями світла. Мова йде про інвентаризацію, яка дозволить "чесно" розділити споживання електроенергії для критичної інфраструктури та побутових споживачів.

Зокрема від 1 червня почав діяти новий тариф на світло. Ціну підвищили на 60%.