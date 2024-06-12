"Укрэнерго" обновило график отключений света на сегодня

Сегодня, 12 июня, стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал ДТЭК.

"По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже – с 17:00 и до 23:00 " , - пишет ДТЭК.

Ситуация со светом

В последние месяцы враг неоднократно прибегал к массированным ракетным ударам по территории Украины. Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, бизнеса и бытовых потребителей вернули графики отключений.

Как рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, сейчас в Украине работают над справедливыми отключениями света . Речь идет об инвентаризации, которая позволит "честно" разделить потребление электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

В частности, с 1 июня начал действовать новый тариф на свет . Цену повысили на 60%.