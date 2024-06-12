На Львівщині розстріляли автомобіль: водія госпіталізовано

На Львівщині поліцейські вживають заходів для затримання зловмисника, який обстріляв автомобіль "БМВ", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила поліція Львівської області.

12 червня близько 11.00 поліції надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селі Сокільники, Львівського району.

Вогнепальні поранення отримав водій автомобіля – він госпіталізований.

Спеціальна поліцейська операція для встановлення місця перебування та затримання зловмисника триває.